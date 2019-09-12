Нюрба, Якутия, , 03:33 — REGNUM Наблюдательный совет компании АЛРОСА заочно одобрил 10 сентября прекращение участия в уставном капитале «дочки» «АЛРОСА-Нюрба» путём добровольной её ликвидации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За решение о ликвидации проголосовали 13 человек. Теперь решение за советом директоров «Нюрбы» и собранием акционеров.

По информации на корпоративном сайте компании, АЛРОСА владеет 97,4878% акций «АЛРОСА-Нюрба», ещё 2,5122% акций — у миноритарных акционеров. В дочерней компании числятся 30 управленцев.

По итогам 2018 года АЛРОСА выручила 44 млрд рублей, прибыль — 16,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10% акций «АЛРОСА-Нюрбы» принадлежали Якутии, но в сентябре 2018 года компания выкупила их за 12 млрд рублей. Одна акция «АЛРОСА-Нюрба» — 150 тыс. рублей. Деньги от сделки поступили в инвестиционную компанию республики «РИК Плюс».