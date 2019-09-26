Якутск, , 09:31 — REGNUM Народные депутаты Якутии принимают активное участие в программных мероприятиях международного Северного форума по устойчивому развитию Арктики, который начался в Якутске 24 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарии Госсобрания во главе со спикером Петром Гоголевым, участвовали в торжественном открытии форума, выступают на панельных дискуссиях, научно-практических семинарах и конференциях, обсуждают проблематику Арктики на круглых столах и спецсекциях.

Государственное Собрание на международном форуме представляют: председатель Пётр Гоголев, первый зампредседателя парламента Александр Жирков, вице-спикер Виктор Губарев, председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева.

По словам Гоголева, в работе форума принимают участие представители 14 регионов РФ и 13 стран: Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Китая, Кореи, Японии, Великобритании, Германии, Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске проходит первый Северный арктический форум, он продлится до 28 сентября.