Якутск, , 10:39 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев открыл Северный форум по устойчивому развитию Арктики 24 сентября в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приветствуя участников форума, глава республики выразил надежду, что совместно с учёными и экспертами мирового уровня удастся комплексно и детально обсудить все аспекты развития Арктики.

«Я уверен, что Северный форум по устойчивому развитию в Якутске станет площадкой для выработки конкретных мер по решению общемировых проблем, связанных с развитием Арктики», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске с 24 по 28 сентября проходит Северный форум по устойчивому развитию Арктики. В работе принимают участие представители 11 стран мира.