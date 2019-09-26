Якутск, , 05:15 — REGNUM В Мирнинском районе Якутии АЛРОСА планирует добывать алмазы на сверхглубоких горизонтах кимберлитовой трубки «Интернациональная», проект одобрен Главгосэкспертизой РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По проекту будет вестись добыча алмазов на глубинах от 1 190 м до 1 650 м. Планируется добывать 290−320 тыс. тонн руды в год, при этом совокупный объём добычи с проектируемого подземного участка составит 500 тыс. тонн руды в год.

Освоение сверхглубоких горизонтов трубки позволит АЛРОСА сохранить стабильные объёмы добычи, при этом соблюдая безопасность труда.

Среднее содержание алмазов в руде на «Интернациональной» — 8 карат на тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на руднике «Интернациональный» в ходе буровых работ произошёл разрыв шланга высокого давления подачи воздуха, при этом машинист буровой установки и горнорабочий получили удары.