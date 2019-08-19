Мирный, Якутия, , 11:06 — REGNUM

На руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОКа в Якутии, принадлежащей компании АЛРОСА, произошел несчастный случай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Ростехнадзора РФ в ходе буровых работ произошёл разрыв шланга высокого давления подачи воздуха (16−22 атм.). Машинист буровой установки и горнорабочий получили удары.

По заключению специалистов, несчастный случай произошёл из-за нарушения технологического процесса и отсутствии инструкции по эксплуатации оборудования.

ЧП произошло на руднике 16 июня. Расследование несчастного случая завершено Ростехнадзором 19 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в шахтах не редки происшествия и ЧП. Так, 11 августа при обрушении горной массы на руднике в Якутии погиб рабочий.