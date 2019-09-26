Владивосток, , 03:36 — REGNUM Депутаты Законодательного Собрания Приморья единогласно приняли решение увеличить объём леса, на который может рассчитывать получатель «дальневосточного гектара», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь для целей строительства владелец «дальневосточного гектара» безвозмездно получит не 100, а 200 кубометров деловой древесины. Ожидается, что такое решение привлечёт дополнительное внимание к проекту.

Как сообщало ИА REGNUM, приморские депутаты единогласно решили запретить в крае вырубку деревьев ценных пород — дуба, ясеня и липы.