Владивосток, 26 сентября 2019, 03:08 — REGNUM В краевом Законодательном собрании в трёх чтениях принят законопроект, запрещающий вырубку липы, ясеня и дуба на территории Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Краевая дума единогласно проголосовала за запрет вырубки в Приморье деревьев ценных пород. Такое решение направлено на борьбу с незаконными вырубками.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае осуждена группа лиц, занимавшихся вырубкой особо ценных пород древесины. Судом доказан нанесённый ими ущерб в размере 22 млн рублей.