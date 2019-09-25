Симферополь, , 17:55 — REGNUM Министерство экономического развития России внесло на рассмотрение федерального правительства проект, предполагающий увеличение финансирования федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года на 2,6 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов 25 сентября.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

«Объёмы финансирования программы за счёт средств федерального бюджета в 2019—2022 годах составят 392 млрд рублей, плюс 2,6 млрд рублей к действующей редакции программы», — указано в документе.

В соответствии с проектом постановления общий объём финансирования мероприятий ФЦП должен составить — 961,8 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики объяснили низкий процент исполнения мероприятий ФЦП особенностями планирования, поскольку основные выплаты по программе намечены на конец года.

Об этом: В Крыму объяснили низкое исполнение ФЦП особенностями планирования