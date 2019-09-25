Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM Финская строительная компания «ЮИТ Дон» завершит строительство жилого комплекса «Времена года» на проспекте Сиверса. Вместо 2,5 млрд рублей инвестиций, которые застройщик предполагал вложить в строительство, объём вложенных средств составил 723 млн рублей.

«Инвестора остановило внесение изменений в Федеральный закон №214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Поэтому, согласно ходатайству компании, проект будет завершен на том этапе, который уже введен в эксплуатацию», — цитирует РБК заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлану Камбулову.

Ранее предполагалось, что жилищный комплекс «Времена года» будет включать четыре жилых дома. Построить многоэтажки планировалось до 2021 года.

Летом текущего года сообщалось, что финская строительная компания «ЮИТ» завершает свою деятельность в Ростове-на-Дону.

«Нам поставлена задача завершить деятельность до конца года. Мы будем продавать наши четыре земельных участка (три на Сиверса общей площадью 2 га и один на Горсоветской — 0,8 га), завершать благоустройство построенных домов, реализовывать оставшиеся квартиры, парковки и объекты коммерческой недвижимости», — цитировало ранее издание «Город N» руководителя ростовского подразделения компании Андрея Шумеева.

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