Сеул, , 15:51 — REGNUM Южная Корея является одной из стран с высокими уровнем расходов на здравоохранение. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Согласно опубликованным данным, среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) высокий уровень расходов на здравоохранения зафиксирован в Латвии (41,8%), за ней следуют Мексика (41,23%), Греция (34,8%), Южная Корея (33,7%) и Чили (33,5%).

По сравнению с результатами исследования 2012 года, показатель южной Кореи сократился на 1,3%, однако он по прежнему остается одним из самых высоким.

Отметим, что средний показатель по ОЭСР составляет 20,5%.

Известно, что самый низкий уровень расходов зафиксирован во Франции (9,4%), за ней следуют Люксембург (10,8%), США (11%), Нидерланды (11,1%) и Исландия (12,3%).