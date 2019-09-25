Из всех регионов Сибирского федерального округа самые маленькие зарплаты получают в Алтайском крае. По данным Новосибирскстата, если в январе-июле 2019 года среднемесячная начисленная зарплата (включая налоги и другие удержания) в Сибирском федеральном округе составляла 39 916 рублей, то в Алтайском крае — только 26 728 рублей. Даже в соседней Республике Алтай заработок оказался выше (31 892 рублей).

Барнаул, , 09:54 — REGNUM Больше всего получаютв Красноярском крае (48 763 рублей), Иркутской (45 060 рублей), Кемеровской (40 798 рублей) и Томской областях (42 980 рублей). По словам статистиков, это во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самой низкой из всех регионов Сибири зарплата в Алтайском крае была и в начале 2019 года — 23 941 рубль. Таким образом, за семь месяцев средняя заработная плата в Алтайском крае увеличилась более чем на 2,5 тысячи.

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