Жители Алтайского края обнищали ещё больше

Барнаул, , 13:44 — REGNUM Судя по данным Новосибирскстата за январь 2019 года, в Алтайском крае живут не только самые низкооплачиваемые чиновники. Тоже самое можно сказать про всё население региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (45 094 рубля), Иркутской (41 803 рубля), Кемеровской (38 953 рубля) и Томской областях (38 787 рублей). В Алтайском крае этот показатель оказался самым низким, он составил лишь 23 941 рубль.

В сравнении с данными Новосибирскстата за январь — ноябрь 2018 года, получается, что в январе 2019 года заработная плата жителей Алтайского края уменьшилась почти на тысячу рублей.

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В целом по СФО среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2019 года составила 36 850,1 рубля.

Напомним, Росстат обнародовал информацию о том, что в 2018 году у чиновников Алтайского края была наименьшая заработная плата: при общероссийском показателе в 44 543 рубля, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти региона получили 39 424 рубля.

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