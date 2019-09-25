Новосибирск, , 09:50 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области в январе — июле составила 37 226 рублей. Для сравнения: по Сибири она составляет 39 916 рублей, сообщает Новосибирскстат.

Самая низкая средняя зарплата в Алтайском крае — 26,7 тыс. рублей и Горном Алтае — 31,9 тыс. рублей.

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (48 763 рубля), Иркутской (45 060 рублей), Томской (42 980 рублей) и Кемеровской (40 798 рублей) областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — пояснили в Новосибирскстате.

Новосибирская область по уровню зарплаты находится на седьмом месте среди регионов Сибирского федерального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Новосибирской области в январе — июне составляла 37 173 рубля. На тот момент региона находился на пятом месте среди регионов Сибири.

Помимо лидеров рейтинга — Красноярский край, Иркутская, Томская области и Кузбасс — Новосибирскую область на этот раз опередили ещё и Хакасия (39 448 рублей) с Тувой (38 200 рублей).

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