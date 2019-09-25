Москва, , 09:30 — REGNUM Компания «Роснефть» винит «Транснефть» в создании рисков для нефтеперерабатывающих предприятий из-за примесей хлорорганики в сырье. Об этом говорится в письме главы «Роснефти» Игоря Сечина министру энергетики Александру Новаку, пишет 25 сентября «Коммерсантъ».

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В письме, написанном в начале сентября, Сечин требует запретить «Транснефти» подмешивать в чистое сырье загрязненную хлорорганическими соединениями (ХОС) нефть. Речь идет о поставках на российские перерабатывающие предприятия и экспортном сырье.

В «Роснефти» утверждают, что отправляют в систему «Транснефти» сырье с содержанием ХОС не выше 1 ppm (миллионной доли), а на свои заводы получают нефть с более высоким содержанием примесей. Сечин объясняет это попаданием в чистую нефть потоков с примесями, которые хранятся в системе «Транснефти» после инцидента с загрязнением нефтепровода «Дружба».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Транснефти» заявили, что на протяжении восьми месяцев года «Роснефть» подавала в систему нефть с содержанием ХОС 1,7 ppm. При этом в компании заверяли, что примесей в нефти не более 1 ppm.

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