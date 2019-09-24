Анкара, , 18:58 — REGNUM Министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли заявил: «У Турции как сельскохозяйственной и животноводческой страны есть огромный потенциал. С точки зрения объемов сельскохозяйственного производства мы седьмые в мире и первые в Европе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бекир Пакдемирли отметил: «По поголовью мелкого рогатого скота мы в Европе на первом месте, а по крупному — на втором. По производству молока в мире мы седьмые, а в Европе — третьи. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2017 год, наше поголовье КРС составляло 16,1 млн особей, а МРС — 44,3 млн».

Министр добавил: «При том, что в нашей стране находится 1% КРС и 2% МРС от всего мира, на нас приходится 2,5% мировой доли производства сырого молока и 1,2% производства красного мяса. На конец июня 2019 года, у нас было 18,2 млн КРС и 50 млн МРС, но я при малейшей возможности не устаю повторять, что и этого совершенно недостаточно».