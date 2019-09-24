Минск, , 15:10 — REGNUM На союзном рынке сложился профицит сахара, и его необходимо продавать. Об этом заявил в опубликованном 23 сентября интервью белорусской правительственной газете «Республика» председатель госконцерна «Белгоспищепром» Александр Забелло.

«В последние годы сложилась ситуация, когда российские производители увеличили производство: при емкости рынка 5−5,5 миллиона тонн на протяжении трех лет они выпускают более 6 миллионов тонн сладкого песка. Схожее положение дел и у нас: мы производим вдвое больше сахара, чем потребляем. Таким образом, с учетом переходящих запасов на союзном рынке профицит сахара достиг почти 1 миллиона тонн. И его нужно продавать», — сказал Забелло.

Он отметил, что в феврале 2018 года межправсовет дал поручение по единому рынку сахара ЕАЭС, однако оно выполнено на 70%. Не решён вопрос изъятия белого сахара из режима свободной торговли СНГ, прежде всего — украинского.

«Украина для нас, по сути, закрыта: там действует 50-процентная ввозная пошлина. Похожая ситуация и в Европе: для того чтобы поставлять туда сахар, необходимо заплатить пошлину в размере 421 евро за тонну — это почти в полтора раза больше, чем отпускная цена на российском рынке. Азербайджан полностью закрывает внутренние потребности. Теоретически мы с российскими партнерами могли бы экспортировать 500−600 тысяч тонн сахара в Узбекистан, но и там возобновили работу свои производители, а также действуют заградительные пошлины. Один из потенциальных покупателей — Китай. Однако для экспорта у нас должна быть квота на беспошлинный ввоз, у нас ее пока нет», — отметил глава белорусского госконцерна.

Он сообщил также: «Российская сторона предлагает создать единую экспортную компанию. Пока мы обсуждаем механизмы ее работы, но скажу так: наши экспортные объемы несопоставимы с объемами российских производителей. Тамошние производители могут позволить себе отгружать сахар по минимальным ценам, нам же необходимо думать о том, как сработать хотя бы в ноль. Сейчас мы с российскими коллегами обсуждаем механизм работы такой компании для того, чтобы избыточные объемы продавать за пределы ЕАЭС. Вопрос в том, чтобы продажи были рентабельными».

Москва и Минск сошлись во мнении, что справедливая оптово-отпускная цена на белый сахар — $500−550 за тонну, она обеспечит минимальный уровень рентабельности. Забелло считает, что при отсутствии балансов сделать это довольно проблематично. К тому же в Белоруссии и России разные механизмы ценообразования на сахарную свеклу, отметил он.

Совмин Белоруссии разрабатывает механизм обеспечения рентабельности работы производителей, рассматривая как один из вариантов возвращение к минимальному порогу цены. Забелло указал также на выращивание гибридов с сахаристостью 20−22% (при базовом 16%) как один из путей снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности предприятий отрасли.