Москва, , 12:36 — REGNUM Цены на нефть сейчас лишь немного выше, чем они были до атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии Абкаик, но перебои привели к увеличению риска для нефтяного рынка, который может не исчезнуть в ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Тем не менее быстрое восстановление поврежденного объекта Абакаик наводит подозрение. Саудовская Аравия, обвиняя Иран может спровоцировать новую напряженность на Ближнем Востоке, которая может усилиться военными действиями.

Банк Америки Merrill Lynch оставил прогноз цены на нефть марки Brent на 2020 год на уровне $60 за баррель, но отметил, что риски теперь более «симметричны».

Снижение спекулянтов на рынке нефти оказали корректирующее давление на цены, при этом многие понимают, что атака на НПЗ Абкаик не нанесла урон самой нефти. Вопрос лишь в компенсации задержки производства нефти.

С одной стороны, возможность экономического спада никуда не исчезла, но с другой стороны, есть также потенциал роста, а именно: слабое позиционирование на рынке, потенциальные задержки в сжатых темпах наращивания производства в Саудовской Аравии, возможная эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

При всех остальных прочих равных условиях нефть будет также находиться под давлением и опираться на публикацию данных от энергетических ведомств США.

В этой связи нефть марки Brent может снизиться до $62,82 за баррель, при этом сланцевая нефть WTI также может быть скорректирована до $57,92 за баррель», — считает эксперт.

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