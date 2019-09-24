Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM Реконструкция моста через железнодорожные пути по улице Малиновского в Ростове-на-Дону будет проводиться в три этапа. Подрядчик будет определён в ноябре 2019 года. Об этом сообщил руководитель дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Дмитрий Васильев.

Ремонтные работы на улице Малиновского пройдут в границах улиц Факельная и Типографская. Общая протяжённость участка составляет почти 1,5 км. Проектом предусмотрены реконструкция существующего путепровода с автодорогой со строительством второго моста и организацией шестиполосного движения. Подрядчик обязуется также благоустроить реконструируемый участок.

Приступить к ремонту моста власти обещают до конца 2019 года. Перекрывать движение на время реконструкции не планируется. Движение по обновлённому мосту должно быть запущено до конца 2021 года.