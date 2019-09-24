Москва, , 11:30 — REGNUM Законопроект об отмене банковского роуминга намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Он обратил внимание на то, банки взимают очень большие комиссионные, например, при переводе с карты на карту внутри одного банка, а также при снятии средств с карточки с помощью «чужого» банкомата.

«Мы вносим инициативу, которая отменяет эти правила», — заявил Миронов.