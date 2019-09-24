Москва, , 10:31 — REGNUM В интервале от пяти до двадцати месяцев Россию ждет неглубокий кризис, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сейчас ситуация не настолько плоха, чтобы люди избавлялись от таких серьезных активов, как недвижимость. Она не настолько плоха. Но если будет кризис, то можно ожидать и такого поворота. И падения стоимости жилья, и попыток его распродажи, — сказал Колганов. — Большинство экономистов сходятся на том, что в интервале от пяти до двадцати месяцев кризис все-таки будет. Но предположительно не очень глубокий. То есть это будет такая затяжная депрессия, нежели кризис. С темпами роста около нуля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Жуковского, экономическая ситуация в РФ очень тяжёлая и нет никаких предпосылок для повышения уровня жизни населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Затяжная депрессия: экономике РФ поставили неутешительный диагноз