Майкоп, , 10:30 — REGNUM Власти Адыгеи рассчитывают на сотрудничество с Италией в области сыроварения. Руководство республики намерено изучить маркетинговый опыт европейского государства по продвижению молочной продукции, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства региона.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с почетным консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани заявил, что взаимовыгодное сотрудничество в области сыроварения становится актуальным в связи с действием ряда санкционных ограничений. По его словам, республике интересен как маркетинговый опыт Италии по продвижению молочной продукции в Европе, так технологии, которые используются в данной отрасли.

«Адыгейский сыр нужно активно продвигать, и санкционный период открывает дополнительные возможности для завоевания рынков сбыта. Есть много способов продвижения товара, но самый главный в маркетинге — качество и уникальность продукции, которой является адыгейский сыр», — отметил Пьерпаоло Лодиджиани.

Почетный консул также заявил о готовности оказать поддержку в рамках экспортного центра и помочь в организации участия производителей Адыгеи в специализированных выставках Италии.

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