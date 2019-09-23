Майкоп, , 09:12 — REGNUM Х региональный фестиваль адыгейского сыра завершился в Республике Адыгея, на поляне у подножия хребта Уна-Коз, 21 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Организаторами фестиваля являются кабинет министров РА, в частности — министерство сельского хозяйства РА, комитет РА по туризму и курортам, министерство культуры РА, а также Союз производителей продукта «Адыгейский сыр».

В этом году мероприятия фестиваля, который ранее получил статус «Национальное событие года» и был включен в Национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов, собрал рекордное число участников и гостей — их число превысило 15 тыс. человек. В числе участников также были республиканские производители адыгейского сыра, сыроделы регионов Российской Федерации, мастера народных промыслов. Участников и гостей фестиваля приветствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который отметил, что мероприятие имеет большое значение для популяризации национального бренда и привлечения туристов в регион.

«Когда фестиваль создавался, не было никаких сомнений в том, что он востребован и станет одним из самых посещаемых мероприятий в республике. Мы активно продвигаем наш национальный продукт, привлекаем гостей в республику и этот фестиваль играет важную роль в проводимой работе», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Открылся фестиваля театрализованным представлением о появлении адыгейского сыра, которое представили артисты Национального театра им. И.С. Цея и ГААНТА «Нальмэс». На площадке фестиваля работали подворья, детские площадки, фудкорты, ярмарка проходили гастрономические и ремесленные мастер-классы, выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов. На подворьях можно было попробовать адыгейский сыр и даже принять участие в его изготовлении. Также на фестивале проводились традиционные игры и развлечения. На фестивале впервые была задействована передвижная экспозиция Национального музея Республики Адыгея, посвященная майкопской археологической культуре. Отдельную программу организовали для одиноких пожилых людей, в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение».

Глава Адыгеи побывал на каждом подворье и пообщался с сыроварами и сельхозпроизводителями. Мурат Кумпилов благодарил тружеников и отметил, что руководство региона продолжит оказывать поддержку предприятиям молочной отрасли по наращиванию производства. Он особо подчеркнул, что развитию отрасли способствует и защита товарного знака «Адыгейский сыр» — для этого правительством РА была проведена и продолжается большая работа.

«Адыгейский сыр ценят за качество и где бы у нас в республике его ни готовили — дома или в цеху — он всегда получается высокого качества. Это важное условие, которое у нас соблюдают все. Мы дорожим этим продуктом, который воплощает в себе национальные кулинарные традиции, традиции гостеприимства, помогает привлекать интерес к нашей республике и развивать экономику», — отметил Мурат Кумпилов.