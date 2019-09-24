Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве застройщики гостиниц и доходных домов получат льготы по аренде земельных участков. Срок аренды таких участков составит 49 лет, сообщили в Стройкомплексе.

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По данным департамента городского имущества, льготные ставки аренды земельных участков под строительство гостиниц и наемных домов будут в размере 0,01% и 0,1% от кадастровой стоимости соответственно.

Льготы для строителей позволят привлечь в Москву новые инвестиции за счет снижения себестоимости строительства до 22%.

Отмечается, что продажа помещений в таких зданиях будет запрещена, они предоставляются только по договорам найма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за I полугодие 2019 года введено в эксплуатацию рекордное количество недвижимости — 5,5 млн кв. метров.

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