Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 24 сентября, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, вводящий запрет на продажу алкоголя в так называемых «рюмочных» на первых этажах жилых домов, сообщает ИА REGNUM.

Речь идёт о продаже алкоголя в точках, расположенных в жилых домах, общей площадью менее 20 метров. Как отмечали авторы инициативы, такие точки торговли алкоголем нередко создаются специально, чтобы обойти ограничения, связанные с продажей алкоголя в ночное время.

«Создаются псевдо-предприятия общественного питания, которые на самом деле являются точкой по ночной продаже алкоголя. Многие расположены в жилых домах, и мы слышим регулярно жалобы со стороны людей, потому что подобного рода «наливайки» превращаются в очень шумные места с выяснениями отношений между различными нетрезвыми людьми», — заявлял ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, такие заведения существуют сегодня во всех регионах. Поэтому депутаты предлагают дать право субъектам РФ самостоятельно принимать законы о запрете подобных «рюмочных».

Один из авторов законопроекта, замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия») ранее также уточнял, что депутаты планируют обсудить инициативу с регионами и доработать ее ко второму чтению. Так, по его словам, необходимо дополнительно обсудить предлагаемый в законопроекте минимальный размер «рюмочной» в 20 метров.

«Не уверен, что это оптимальная цифра. Возможно, ее следовало бы и увеличить», — отмечал Хинштейн.

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