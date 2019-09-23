Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM Горячие линии по отоплению начали работать в Петербурге с 23 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению распорядился установить начало отопительного сезона в Петербурге официально с 24 сентября.

В Жилищном комитете и во всех районных администрациях на базе жилищных агентств с 23 сентября заработали горячие линии по вопросам отопления. В Жилищный комитет можно позвонить с 9:00 до 21:00 по телефону 710−44−54, в Жилищное агентство — круглосуточно.

Добавим, в Ленобласти глава региона Александр Дрозденко тоже потребовал обеспечить подачу тепла во все жилые дома с 24 сентября, так как в последние дни существенно похолодало. В противном случае главам администраций грозит штраф.

«Среднесуточная температура воздуха во всех районах и муниципалитетах не позволяет откладывать начало отопительного сезона. С завтрашнего дня за неподключение домов к теплу мы начнем штрафовать. Речь идет о персональной ответственности, а не ответственности юридических лиц», — сказал Дрозденко.

О старте отопительного сезона отчитались главы всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, но на данный момент к отоплению подключено только 75% жилых домов.