Рига, , 16:49 — REGNUM Общеприбалтийский железнодорожный проект Rail Baltica продолжает приносить неудобства жителям Латвии, которые живут в близлежащих районов будущего железнодорожного полотна. После объявления об отчуждении части домов, дорог и различных общественных участков под железную дорогу, жители рижского микрорайона Золитуде узнали, что лишаться крупной автомобильной стоянки, которая оказалась на пути Rail Baltica.

По сообщениям передачи «Сегодня вечером» русскоязычного общественного вещателя LTV7, речь идёт о парковки, на которой ежедневно стоит минимум по 50 автомобилей. «Если их всех поставить обратно к домам, то будет загруженность там, где проезжает общественный транспорт. Будут там ставить машины. Будут очередные штрафы за зелёную зону, за неправильную парковку. Проблемы будут для жителей. Поставить, не нарушая, будет негде», — рассказала в сюжете телеканала местная жительница.

При этом руководство Rail Baltica и самоуправление города не решили, как именно будет благоустроен этот участок после прокладки колеи. В одних планах туннель для пешеходов, в других — автомобильный переезд. Ни на один проект не найдены средства, а если финансирование и в итоге не будет найдено, то не будет ни того, ни другого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. Новая железная дорога должна быть построена к 2026 году. Общая стоимость проекта до 2026 года ранее оценивалась в 5,8 млрд евро. ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро.

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