Ереван, , 13:02 — REGNUM В Армении возбуждено уголовное дело против одного из представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе комитета по государственным доходам республики.

Государственный орган неоднократно просил шоу-бизнесменов, актеров и музыкантов пройти регистрацию в налоговом органе, чтобы они могли задекларировать свои доходы и уплачивать налоги. Ведомство отмечает, что есть люди, которые не ответили на призыв комитета.

«Выяснилось, что один из представителей армянского шоу-бизнеса имел доход около 385 млн драм (около 52 млн рублей) за 2017−2019 года и не заявил о нем. В результате государственный бюджет недополучил более 21 млн драм», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с незаконной предпринимательской деятельностью. Ведется следствие.