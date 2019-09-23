Ереван, 23 сентября 2019, 13:02 — REGNUM В Армении возбуждено уголовное дело против одного из представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе комитета по государственным доходам республики.
Государственный орган неоднократно просил шоу-бизнесменов, актеров и музыкантов пройти регистрацию в налоговом органе, чтобы они могли задекларировать свои доходы и уплачивать налоги. Ведомство отмечает, что есть люди, которые не ответили на призыв комитета.
Прокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с незаконной предпринимательской деятельностью. Ведется следствие.