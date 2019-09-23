Москва, , 12:47 — REGNUM Жители России продолжают жить не по средствам, а для того чтобы «подтянуть» свой уровень повседневной жизни к желаемому, пользуются заемными деньгами. Проще всего это сделать с привлечением кредитных карт, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Средства, которые доступны по подобным кредитным картам, российские граждане большей частью направляют или на повседневные нужды — собрать детей в школу, спланировать отпуск, или на перекрытие уже имеющихся банковских кредитов.

В первом случае это вынужденная позиция, которую легко объяснить отсутствием какой-либо положительной динамики в собственных доходах граждан РФ шестой год подряд.

Во втором — путь в никуда; долгая трясина засасывает еще сильнее при таком подходе, и выбраться оттуда очень сложно. Хотя и здесь все закономерно: были бы свободные деньги, не пришлось бы прибегать к помощи дополнительных кредитных рычагов.

Источников проблемы, таким образом, два: низкая платежеспособность россиян, с которой мало что можно сделать, и небрежное отношение к собственным финансам. И вот тут работать можно и нужно.

Пока банковский сектор не видит проблем с позиции закредитованности населения страны, банки неплохо зарабатывают на таких займах.

Однако если доходы граждан так и не начнут обгонять инфляцию, то со временем объем токсичных активов в банковской системе начнет расти, и вот здесь и начнутся сложности», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — августе 2019 года новых кредитных карт жителям России выдано на 13,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Всего за 8 месяцев 2019 год их выдали 7,11 млн штук.

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