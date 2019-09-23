Москва, 23 сентября 2019, 11:27 — REGNUM Государство не выполняет своих обязанностей перед гражданами РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы властей РФ провести в РФ массовые сокращения государственных служащих.
Делягин подчеркнул, что РФ необходимы глубокие структурные реформы внутри ведомств, однако поскольку решения о сокращении штатов будут принимать те же самые люди, которые обеспечили нынешний перекос в пользу «перекладывателей бумаг», то, скорее всего, сокращать будут тех, кто реально работает.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого заместителя министра финансов РФ Татьяны Нестеренко, без глобальной реформы сферы государственного управления в России, которая предполагает значительное сокращение количества госслужащих, для поддержания их зарплат на конкурентном уровне необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год.
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