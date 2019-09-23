Москва, , 11:25 — REGNUM В январе — августе 2019 года жители Москвы оформили 521,6 тысячи кредитных карт. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Банковская карта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего жители России оформили 8,05 миллиона кредитных карт с начала года, что выше на 13,4%, чем в 2018 году (7,11 миллиона).

Самое большое количество новых кредиток в РФ отмечено в Москве (521,6 тысячи штук), Московской области (411,9 тысячи штук), Краснодарском крае (317,3 тысячи штук), Санкт-Петербурге (295,0 тысячи штук), Свердловской области (244,2 тысячи штук) и Башкирии (235,5 тысячи штук).

В Москве количество выданных кредиток выросло на 23,2%, в Санкт-Петербурге — на 22,8%. Больше всего данные показатели выросли в Крыму (+34,8%), Югре (+30,3%), Московской области (+24,3%), а также в Краснодарском (+23,8%) и Ставропольском (+23,3%) краях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июле 2019 года было выдано 1,07 млн кредитных карт.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,5%