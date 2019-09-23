Дагестанские Огни, Дагестан, , 09:02 — REGNUM Производство по выпуску газобетонных блоков появится в Дагестане на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Дагестанские Огни». Общий объем инвестиций в проект составляет 7,9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе правительства республики.

Инициатором создания предприятия выступает ООО «Огнигазоблок». Годовой объем производства при выходе на проектную мощность должен составить порядка 6,9 тыс. куб. м в год. Предполагается, что реализация данного инвестиционного проекта обеспечит появление десяти новых рабочих мест, из них четыре — в первый год.

Как сообщало ИА REGNUM, статус территории опережающего социально-экономического развития город Дагестанские Огни получил в декабре 2018 года. Согласно постановлению правительства РФ, новая ТОСЭР в Дагестане позволит создать более 850 рабочих мест и привлечь в регион более 4,4 млрд рублей инвестиций.

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