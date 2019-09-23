Дагестанские Огни, Дагестан, , 08:25 — REGNUM Строительство завода по производству керамзитовых и гладких блоков, а также тротуарной плитки запланировано в моногороде Дагестанские Огни до конца 2020 года. На реализацию проекта будет направлено 60,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе правительства Дагестана.

Годовые объемы производства при выходе на проектную мощность, по замыслу, составят 90 тыс. куб. м в год. Предполагается, что предприятие обеспечит работой 23 человека, в том числе 15 рабочих мест планируется создать в текущем году.

Инициатором строительства завода является ООО «Дагогнинский завод строительных материалов», зарегистрированное в моногороде. Производство появится в рамках территории опережающего социально-экономического в Дагестанских Огнях, которая была создана в декабре 2018 года.

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