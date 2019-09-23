Петропавловск-Камчатский, , 07:15 — REGNUM На Камчатке для предприятий и коренных малочисленных народов севера запрещён с понедельника, 23 сентября вылов тихоокеанских лососей и гольцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Любительское и спортивное рыболовство лососей запретят с 14 октября.

За сезон путины-2019 выловили более 377 тыс. тонн рыбы, а планировалось — 418,3 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, путина в 2019 году стартовала 1 июня.

За полгода экспорт рыбы и морепродуктов с Камчатки вырос на 24,5% к аналогичному периоду 2018 года.