Петропавловск-Камчатский, , 04:51 — REGNUM По данным Камчатстата, в первом полугодии 2019 года экспорт рыбы и морепродуктов с Камчатки вырос на 24,5% к аналогичному периоду 2018 года, и составил $ 384,1 млн., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Большую часть в экспортных поставках занимает рыба — 161 773,4 тонны на $ 288,8 млн. Это на 20,8% больше, чем в первом полугодии 2018 года. На $ 62,4 млн продано на экспорт ракообразных (рост 44,6%), рыбная мука — на $ 11,9 млн (рост 37,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, камчатские рыбаки завершат лососевую путину 23 сентября. Итог путины 2019 года — 377 тыс. тонн, что очень хорошо для нечётного (нерыбного) года.