Якутск, , 06:53 — REGNUM В китайском городе Хэйхэ состоялась закладка первого камня в основание будущего китайско-российского логистического комплекса, который будет ближайшим переходом в Китай для Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Логистическая зона «Юэсин» откроется в Китае возле моста Хэйхэ-Благовещенск. Проект обошёлся сторонам в 423 млн долларов. Новый хаб окажется звеном между китайской железнодорожной сетью и Транссибирской железнодорожной магистралью.

Пограничный переход «Благовещенск — Хэйхэ» — ближайший переход в Китай для Якутии. Устранение логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также строительство или модернизация пунктов пропуска через госграницу России — ключевые направления нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, мост «Благовещенск — Хэйхэ» большой пропускной способности начали строить в декабре 2016 года. Длина сооружения — 1 080 метров, а общая протяженность мостового перехода — около 20 км. После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5,5 тыс. человек в сутки.