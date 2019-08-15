Благовещенск, , 14:01 — REGNUM

Строители международного моста «Благовещенск — Хэйхэ» выполнили больше половины работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты проезжей части. Работы ведутся круглосуточно, сообщает 15 августа пресс-служба Минэкономразвития России.

«В данный момент мы бетонируем пятую из восьми захваток. Захватка — это участок плиты, четыре мы уже выполнили», — отметил главный инженер обособленного подразделения АО «УСК «Мост» Александр Юрьев.

Работы на участке ведутся синхронно российской и китайской стороной, такой подход связан с особенностями моста.

Всего для выполнения работ на российском участке потребовалось 1150 тонн арматуры и 2500 кубометров бетона. Они уже были уложены при формировании плиты проезжей части. Ещё столько же использовали строители на китайском участке.

Строительство моста «Благовещенск — Хэйхэ» началось в декабре 2016 года. Его длина составляет 1080 метров, а общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами — около 20 км. После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5,5 тыс. человек в сутки. Ежедневно, согласно техзаданию, по мосту смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Строители завершили монтаж вантовой системы моста Благовещенск — Хэйхэ