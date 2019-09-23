Благовещенск, , 03:49 — REGNUM Правительство Приамурья предоставило в федеральные структуры список жителей, пострадавших от паводка, для получения компенсационных выплат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О пригодности жилья для проживания решение принимается специальной межведомственной комиссией, и такая комиссия в Амурской области провела огромную работу, собрав информацию о жилых домах, признанных непригодными для дальнейшего проживания. В таком случае жильцы могут рассчитывать на компенсационные выплаты из федерального бюджета.

Как сообщает РИА «Новости», министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отметил, что из всех субъектов Дальнего Востока лишь Приамурье предоставило информацию. Остальные регионы все ещё не готовы полностью определить список пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приамурья, пострадавшие от паводка, получат компенсационные выплаты из средств федерального бюджета.