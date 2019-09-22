Нижний Новгород, , 15:02 — REGNUM Делегация Нижегородской области примет участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя», который состоится в Москве со 2 по 5 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В рамках деловой программы форума будут обсуждаться вопросы внедрения энергоэффективных и цифровых технологий при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология». В частности, участники форума поделятся региональными практиками развития городской инфраструктуры при расселении граждан из аварийного жилья.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы развития газовой, нефтяной, угольной отрасли, а также нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по экологии. Губернатор подчеркнул, что тема экологии является ключевой для региона и страны в целом, особое внимание уделяет ей и глава государства. В рамках национального проекта «Экология» Нижегородская область по объему ресурсов, которые по решению министерства были выделены на реализацию мероприятий проекта, занимает второе место среди всех регионов России.