Копенгаген, , 10:50 — REGNUM Американский IT-гигант Google сообщил о своих планах вложить средства в постройку пяти парков солнечных батарей на территории Дании. Объекты будут располагаться вблизи таких городов, как Морсё, Гимминг, Рандерс, Норъюрс, Рёдбю Фьорд и Нествед. Ожидается, что первые три парка будут введены в эксплуатацию уже летом 2020 года.

Глава филиала Google в Дании Малу Омунд на пресс-конференции отметил, что компании требуется огромное количество энергии, но добывать её IT-гигант постарается с помощью возобновляемых источников — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Обслуживанием парков будет заниматься датская фирма Better Energy. Директор компании Расмус Лильхольд Кьер, считает, что это принципиально новый шаг в переходе на более экологичные и устойчивые способы получения энергии.

Парки солнечных батарей — не единственный проект Google на территории Дании. В ноябре прошлого года компания анонсировала свои планы по вложению инвестиций в размере 660 млн долларов для возведения информационного центра в Фредересии. Ожидается, что центр сможет начать работу в конце 2020 года.