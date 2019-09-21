Исламабад, , 12:00 — REGNUM 20 сентября представители министерства финансов Пакистана обсудили с делегацией МВФ (Международный валютный фонд) перспективы кредитной программы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, представители минфина заверили делегацию МВФ в том, что цели кредитной программы, связанные с сокращением дефицита госбюджета, будут выполнены.

Несмотря на то, что в первые месяцы кредитной программы правительству не удалось значительно сократить расходы и улучшить собираемость налогов, как того требовали в МВФ, Исламабад надеется на улучшение ситуации. В частности, Пакистан рассчитывает на большой урожай хлопка и джута, который позволит увеличить налоговые поступления. Рассчитывают и на неналоговые поступления, в частности, на доходы от продажи и продления лицензий таким крупным компаниям, как Telenor.