Мадрид, , 11:58 — REGNUM Маргарита Дельгадо, заместитель управляющего Банка Испании, сообщила, что крупные технологические компании, такие как Google, Amazon, Apple и Facebook создают системные финансовые риски. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Заместитель управляющего заявила, что крупные технологические компании стремятся сократить дистанцию между финансовыми услугами и клиентами, однако игнорируют связанные с этим риски. Дельгадо полагает, что подобные модели, при которых посредники в денежных операциях не несут ответственности за совершенные сделки, могут навредить финансовому сектору.

В связи с тем, что компании собирают и систематизируют большое количество информации о клиентах, в первую очередь связанной с финансами, они могут в определенный момент стать полноценными субъектами финансового пространства, что потребует изменения подходов к разработке и осуществлению государственной политики в этой области.