Аддис-Абеба, , 11:44 — REGNUM Заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Мыконнын заявил, что власти страны официально приступили к реализации нового проекта мегамоста через реку Абай в эфиопском штате Амхара. На церемонии запуска проекта присутствовали глава региона Амхара Темэсген Тырунэх, министр транспорта Эфиопии Дагмауит Могес и другие официальные лица правительства страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Мегамост будет построен в рамках бюджета в размере 40 миллионов долларов США. Ожидается, что для завершения проекта потребуется три года.

Китайская фирма China Communication Construction Company (CCCC) возьмет на себя обязательства по строительству моста. CCCC подписала соглашение с правительством Эфиопии о проектировании и строительстве моста еще в марте 2018 года.

Мост будет иметь ширину 21,5 м и вместимость проезжей части в три полосы движения в обе стороны. Также мост оборудуют велосипедной дорожкой и тротуаром для пешеходов. Правительство Эфиопии покроет всю стоимость проекта, и по завершении он заменит существующий мост, который нуждается в срочной реконструкции.