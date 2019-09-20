Ташкент, , 22:32 — REGNUM В настоящее время на орошение 3,2 миллиона гектаров земель расходуется 46 миллиардов кубометров воды, из этого объема до полей доходит лишь 60 процентов.

Об этом говорилось на совещание под председательством президента Шавката Мирзиёева по вопросам дальнейшего реформирования системы управления водными ресурсами и повышения эффективности использования воды.

Одна из причин того, что не вся вода доходит до полей в том, что всего лишь 23 процента оросительных сетей, общая протяженность которых составляет 180 тысяч километров, имеют бетонное покрытие, и даже эти не обновлялись вот уже 30−35 лет.

«Еще одна причина заключается в том, что 98 процентов посевных площадей орошаются «по старинке», сами культуры размещаются не оптимально. Ни одно ведомство не выдвигает строгих требований к эффективному использованию воды, ведению ее учета, применению водосберегающих технологий в ирригационных сетях», отмечалось на совещании.

В этой связи президент указал на необходимость разработки усовершенствованной системы размещения культур исходя из обеспеченности регионов водой и применимости сберегающих технологий.

Министерству водного хозяйства поручено внедрить на 61 объекте водного хозяйства за счет южнокорейского гранта на 7 миллионов долларов систему «Умная вода», позволяющую следить за расходом воды в режиме реального времени. В следующем году система будет внедрена минимум на 120, до 2023 года — на 300 объектах.

Министерству энергетики поручено обеспечить до конца 2020 года подключение 1,7 тысячи насосных станций к системе автоматизированного контроля потребления электроэнергии, а также широкое применение современных информационных технологий в целом.