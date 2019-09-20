Нижний Новгород, , 19:59 — REGNUM С начала года в Приволжском федеральном округе наблюдается снижение числа исковых заявлений о взыскании таможенных платежей и пеней. Об этом стало известно по итогам заседания Коллегии Приволжского таможенного управления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, на заседании рассматривался вопрос судебной практики и досудебного урегулирования споров в сфере таможенного дела, а также о повышении эффективности взыскания задолженности по уплате таможенных платежей и пеней.

По словам замначальника управления Егора Афонина, уменьшение количества поступивших исков закономерно повлекло и снижение количества рассмотренных судами дел. Так в 2019 году их количество сократилось на 30%. Он добавил, что позицию таможенных органов суды поддержали в 85% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября общая сумма задолженности (без учета штрафов) участников внешнеэкономической деятельности перед таможнями Приволжского региона сократилась на 38,16% и составила 464,19 млн рублей.