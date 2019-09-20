Нижний Новгород, , 19:44 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2019 года общая сумма задолженности (без учета штрафов) участников внешнеэкономической деятельности перед таможнями Приволжского региона составила 464,19 млн рублей. Об этом заявила и.о. замначальника Приволжского таможенного управления Наталья Казарина на заседании коллегии ведомства.

Отмечается, что с начала года задолженность сократилась на 286,4 млн рублей или на 38,16%.

В начале года сумма долга составляла 750,59 млн рублей, из них 540,55 млн рублей — таможенные платежи, 210,04 млн рублей — пени.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот Приволжского федерального округа в январе-июле 2019 года составил $30,053 млрд. В структуре внешней торговли 66,3% составил экспорт, объём которого превысил $22,234 млрд. На долю импорта пришлось $7,818 млрд. В январе-июле 2018 года товарооборот ПФО составил $32,617 млрд.