Сочи, Краснодарский край, , 16:03 — REGNUM Тщательную земельную ревизию необходимо провести в Сочи, об этом заявил новый глава города-курорта Алексей Копайгородский на встрече с жителями Центрального района 20 сентября, сообщила пресс-служба мэрии.

«Нам нужно провести тщательную ревизию. Муниципальные земли должны работать во благо города. Те земли, которые долгие годы не используются, нужно тоже благоустраивать», — сказал Копайгородский.

Так, жители одного из жилищных комплексов предложили построить школу на пустыре рядом с их домами — вариант в мэрии обещают рассмотреть. Также обсуждалась проблема парковки рядом с медицинскими учреждениями, при этом территория под них, как правило, есть, однако она никак не благоустраивается.

Всего на встречу с главой города, которые обещают проводить каждую неделю, пришли более 300 человек. На следующей неделе мэр встретится с жителями Лазаревского района.