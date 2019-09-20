Белгород, , 15:33 — REGNUM Три производителя продуктов питания из Белгородской области отправились в Китай для участия в крупнейшей выставке «Food2China Expo». Мероприятие в Гуанчжоу нацелено на продовольственные компании, желающие выйти на экспорт. Белгородские представители участвуют в выставке на бесплатной основе, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального департамента экономического развития.

Организационные вопросы взял на себя областной Центр поддержки экспорта. Китайским покупателям предлагают попробовать белгородскую минеральную воду, ивнянский мёд и картофельные чипсы и снэки. Для трёх компаний, субъектов малого и среднего предпринимательства, это первое участие в международной выставке.

Выставка проходит с 19 по 21 сентября 2019 года. Компании уже нашли потенциальных клиентов.