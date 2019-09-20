Тверь, , 15:23 — REGNUM IT-форум Digital Days состоится в Твери 27−28 сентября, на данный момент для участия в нём зарегистрировались уже более 900 специалистов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Проводят форум правительство региона и компания Accenture, его основными темами станут новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий.

В первый день форума запланирована работа нескольких секций и площадок. Так, в рамках секций «Тренды цифровизации» и «IT-компании будущего» состоится обсуждение вопросов развития бизнеса, применения IT-технологий в повышении производительности труда. Секция «Цифровое государство» посвящено эффективности управления в госсфере, «Новое IT-поколение» — посвящена кадровым вопросам. Во второй день форума заработает площадка «Цифрограм», тематикой которой станет искусственный интеллект, блокчейн и машинное чтение. Также состоится фестиваль информационных технологий NewIT Fest. В его рамках IT-специалисты обсудят вопросы микросервисной архитектуры, облачных технологий, agile-методологии, дизайн-мышления.

В качестве спикеров на форум приглашены ведущие представители IT сферы, как российской, так и зарубежной: руководитель Accenture Technology в РФ и Казахстане Мария Григорьева, международный консультант Макс Джексон, генеральный директор Clover Group (ГК «Ctrl2GO») Денис Лисин, также выступит генеральный директор Тверского вагоностроительного завода, руководитель Тверского отделения Союза машиностроителей Андрей Соловей.

Отметим, что решение о проведении форума IT-технологий было принято в марте этого года на встрече губернатора Игоря Рудени с представителями регионального бизнеса.