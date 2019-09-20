Братислава, , 13:54 — REGNUM Производитель высококачественного кофе из провинции Западная Ява в Индонезии PT. Inti Gravfarm заключил меморандум о взаимопонимании со своим партнером из Словакии Bozske Prichuteо о поставке кофе в Центральную Европу на сумму 1 миллион евро в Братиславе, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Подписание меморандума о взаимопонимании является формой работы в сегменте кофе премиум-класса.

В МИД Индонезии подчеркнули, что государство на рынке Центральной Европы имеет большой потенциал, особенно в Словакии, Чехии, Австрии, Венгрии и Словении.

Посольство Индонезии в Братиславе решительно поддерживает Gravfarm в этом сотрудничестве. Реализация этого сотрудничества является одним из конкретных проявлений индонезийской экономической дипломатии в Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Германии Ариф Хавас Эгросено заявил, что индонезийские продукты питания и напитки могут выйти на немецкий рынок.

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