Воронеж, , 13:47 — REGNUM Более 21 тонны животноводческой и растениеводческой продукции, которую пытались ввезти с территории Украины, задержано с начала года в международных пунктах пропуска Воронежа, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В основном запрещенную продукцию пытались провезти в ручной клади и багаже.

В частности, специалисты Россельхознадзора в воронежских пунктах пропуска российско-украинской границы задержали 715 кг (390 штук) продукции животного происхождения — мёд, молочная продукция, мясо, рыба, яйцо. Также задержана 21 тонна растительной продукции — томаты, виноград, морковь, арбузы, яблоки, чеснок, картофель продовольственный и др.

Как уточнили в ведомстве, на всю эту продукцию у владельцев отсутствовали ветеринарные или фитосанитарные сопроводительные документы, подтверждающие ее безопасность.